У Молдові вакцину Pfizer від COVID-19 вважають недосяжною мрією: причини
У Молдові заявили, що вакцина Pfizer від COVID-19 є "недосяжною мрією" для країни. Причиною є певні логістичні аспекти.
Зокрема, місцева влада не може забезпечити перевезення та зберігання вакцини згідно з передбаченими вимогами. Про це заявила міністерка охорони здоров'я Віоріка Думбревяну, повідомляє AGORA.
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За її словами, вакцина, яку розробили американська компанія Pfizer і німецька BioNTech, є недосяжною для Молдови.
Існують вакцини, що вимагають особливих умов транспортування і зберігання при температурі -70 градусів, що є нездійсненним для Республіки Молдова,
– заявила Думбревяну.
Міністерка розповіла, що під час пандемії COVІD-19 в країні облаштували лабораторії ANSP холодильниками.
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Водночас Думбревяну повідомила, що громадяни Молдови зможуть отримати вакцини від COVID-19, втім не уточнила, які саме.
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