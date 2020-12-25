У Молдові заявили, що вакцина Pfizer від COVID-19 є "недосяжною мрією" для країни. Причиною є певні логістичні аспекти.

Зокрема, місцева влада не може забезпечити перевезення та зберігання вакцини згідно з передбаченими вимогами. Про це заявила міністерка охорони здоров'я Віоріка Думбревяну, повідомляє AGORA.

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За її словами, вакцина, яку розробили американська компанія Pfizer і німецька BioNTech, є недосяжною для Молдови.

Існують вакцини, що вимагають особливих умов транспортування і зберігання при температурі -70 градусів, що є нездійсненним для Республіки Молдова,

– заявила Думбревяну.

Міністерка розповіла, що під час пандемії COVІD-19 в країні облаштували лабораторії ANSP холодильниками.

Зверніть увагу! Перші партії вакцини Pfizer і BioNTech від коронавірусу вже відправили в країни Євросоюзу. Початок вакцинації там запланували з 27 по 29 грудня 2020 року. Детальніше про це – читайте тут.

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Водночас Думбревяну повідомила, що громадяни Молдови зможуть отримати вакцини від COVID-19, втім не уточнила, які саме.

Довідка. Від початку пандемії COVID-19 у Молдові зафіксували понад 139 тисяч випадків інфікування. Станом на 25 грудня 2020 року в країні одужали більше ніж 124 тисячі людей. На жаль, померли 2 848 осіб.