Українські медики вже вкрай виснажені через безперервну роботу, яка триває вже понад рік. Ба більше, ситуація ускладнилась, адже в лікарні все частіше привозять молодих людей. Майже усі пацієнти потребують кисню.

На щастя, медики забезпечені усім, що потрібно для боротьби з смертоносною недугою COVID-19. У цьому запевнила головна лікарка 4 клінічної лікарні Києва Тетяна Мостепан.

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Вона зауважила, що коронавірус у 2021 році є значно агресивнішим.

"Віковий діапазон, безумовно, помолодшав. У 2020 році ми не бачили у реанімаціях людей віком до 30 років. Зараз вони є і це вже стало нормою. Хвороба протікає агресивно", – сказала лікарка.

Щоб ви розуміли масштаб – до пандемії наша лікарня використовувала 3,5 тонн кисню на рік. Зараз – 5 тонн кисню на добу,

– наголосила Мостепан.

Медики можуть "зламатися", – лікарка

Вона додала, що медики втомлені і морально, і фізично, адже персонал вже понад рік перебуває у такому режимі роботи та напрузі.

"Закликаю людей бути свідомими, адже треба поберегти медичних працівників. Вони можуть просто "зламатися і впасти", адже вони теж люди", – сказала Мостепан.

За її словами, лікарі окрім маніпуляцій та консультацій ще з кожним пацієнтом говорять, заспокоюють та вселяють надію на краще, що теж виснажує. "Потім потрібно ще заспокоїти родичів, які стоять під стінами лікарні в розпачі", – наголосила Мостепан.

Довідка. Лише за 14 квітня від коронавірусу помер 51 житель столиці. Наразі таку кількість вважають рекордною.

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