Молоді люди хворіють на коронавірус частіше, ніж вважалось

Більшість вважає, що люди похилого віку частіше хворіють на коронавірус, ніж молодь. Але науковці у новому досліджені довели, що це не так.

Науковці припустили, що низький рівень захворюваності COVID-19 серед дітей і підлітків обумовлений ​​не біологічними особливостями. Вони вважають, що це відбувається через гірше охоплення тестуванням цієї групи людей.

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Як відбувалося дослідження

Вчені проаналізували базу даних канадської провінції Онтаріо, щоб визначити, як часто люди різного віку хворіють на COVID-19. Вони виявили, що як захворюваність, так і кількість проведених тестів, були найнижчими серед людей молодше 20 років. Використовуючи статистичні методи, автори дослідження розрахували захворюваність в різних вікових групах, з огляду на кількість проведених тестів.

Молоді чоловіки часто хворіють на коронавірус

Після такої корекції виявилося, що на COVID-19 рідше за інших хворіють діти та люди старше 70 років.

У останніх інфекція зустрічалася на 50% рідше, ніж в середньому у населення.

Кількість випадків інфекції серед підлітків і чоловіків у віці 20-49 років була істотно вища середнього.

На думку авторів, причиною такого розподілу захворюваності може бути те, що люди похилого віку краще дотримуються заходів профілактики COVID-19. Водночас для молодих чоловіків характерно найбільш ризикована з епідеміологічної точки зору поведінка.

Вчені вважають, ці дані важливими, тому що демонструють, що молоді чоловіки можуть бути безсимптомними розповсюджувачами коронавірусної інфекції.

За даними українського МОЗ, понад 80% померлих від коронавірусу в Україні становлять люди у віці від 60 років.