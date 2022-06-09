Молоко підвищує ризик раку у чоловіків

Чоловіки, які споживають багато молочних продуктів, особливо молока, стикаються зі значно більшим ризиком раку передміхурової залози.

Молоко підвищує ризик раку

До такого висновку дійшли вчені з Університету охорони здоров’я Лома Лінда. Дослідження не виявило жодних зв’язків між підвищеним ризиком раку передміхурової залози та споживанням кальцію. Це що свідчить про те, що інші речовини, крім кальцію, відіграють певну роль у розвитку раку передміхурової залози.

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Результати дослідження показують, що чоловіки, які споживали близько 430 грамів молочних продуктів на день (1 ¾ склянки молока), стикалися з підвищеним ризиком раку простати – на 25% – у порівнянні з чоловіками, які споживали лише 20,2 грама молочних продуктів на день (1/2 склянки молока на тиждень). Крім того, чоловіки, які споживали понад 430 грамів молочних продуктів на день, мали ще вищий ризик раку.

Як відбувалося дослідження

У дослідженні оцінювали харчування понад 28 000 чоловіків Північної Америки з широким спектром впливу молочних продуктів і кальцію, усі з яких спочатку не мали раку. Споживання їжі оцінювали на основі опитувальників частоти прийому їжі (FFQ). Базовий опитувальник включав демографічні дані, сімейний анамнез раку передміхурової залози, фізичну активність, споживання алкоголю, скринінг на рак передміхурової залози та індекс маси тіла.

Потім дослідники використовували державні реєстри раку, щоб стежити за станом раку передміхурової залози учасників за вісім років. До кінця періоду дослідження державні реєстри раку повідомляли про 1254 нових випадки раку передміхурової залози серед учасників.

Чому молоко підвищує ризик раку

Можливими причинами зв'язку між раком передміхурової залози та молоком може бути вміст статевих гормонів у ньому. До 75% молочних корів є тільними, а рак передміхурової залози є гормонально-чутливим раком. Крім того, попередні повідомлення пов’язували споживання молочних та інших тваринних білків з високим вмістом у крові гормону, інсуліноподібного фактора росту-1 (IGF-1), який сприяє розвитку деяких видів раку, включаючи простати.

Також попереднє дослідження про вплив молочних продуктів на ризик раку молочної залози у жінок дало подібні результати.