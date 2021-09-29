Деталі дослідження

Вчені з Каролінського інституту провели метааналіз існуючих досліджень, щоб простежити зв'язок конкретних продуктів харчування і діабету першого типу. Всього вони вивчили 152 роботи і 27 продуктів, що знижують і підвищують ризики захворювання.

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Користь грудного вигодовування

В ході дослідження вчені встановили, що чим довше новонароджений перебував на грудному вигодовуванні, тим нижче були ризики діабету.

Наприклад, 6 –12 місяців годування грудьми знижували ризики на 61%, 2 – 3 місяці – на 31%.

Це пояснено тим, що грудне молоко сприяє формуванню та зміцненню імунної системи дитини, а також покращує стан мікробіоти кишківника,

– зауважили автори.

Тим часом подальші результати виявилися невтішними.

Результати дослідження Аналіз харчування новонароджених та дітей до 15 років показав, що високе споживання молока і молочних продуктів, таких як сир, йогурти і морозиво значно підвищує ризики діабету першого типу. Наприклад, 2 – 3 склянки коров'ячого молока в день підвищували ризики на 78%.

Яким чином молоко впливає на ризики діабету

Поки вчені не можуть пояснити взаємозв'язку. Ймовірно, амінокислоти, що містяться в коров'ячому молоці, можуть провокувати атаку імунної системи на інсулін, що продукують клітини підшлункової залози.

Також вчені з'ясували, що більш пізнє введення глютену в раціон знижувало ризики вдвічі.

Глютен і ризики діабету

Якщо новонародженим у віці 3 – 6 місяців давали містять продукти, що містять глютен (хліб, випічку, макарони), то їх ризики діабету були вище на 54%.

Вчені не виявили підвищених ризиків, якщо мати споживала глютен під час вагітності.

Поки вчені не представили конкретних рекомендацій по профілактиці діабету. Але обов'язково їх сформують після додаткових досліджень.

Що особливо актуально наразі, адже захворюваність на діабет невпинно зростає. Крім того, нещодавно вчені підтвердили зв'язок цукрового діабету і хвороби Альцгеймера.