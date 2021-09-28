Зокрема за минулу добу, 27 вересня, проти коронавірусу вакцинували 119 378 мешканців України. 70 004 з них отримали першу дозу препарату.
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Натомість решта 49 374 людей щепились другою дозою, тим самим завершивши курс імунізації.
Впродовж доби працювали:
- 896 мобільних бригад,
- 2 971 пункт щеплення;
- 344 центри вакцинації.
Загальні темпи вакцинальної кампанії
Станом на ранок 28 вересня в Україні проти коронавірусу вакцинувалася 6 851 531 людина. 6 851 529 реципієнтів отримали першу дозу. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози 5 508 212 людей (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).
Загалом і першою, і другою дозою в країні провели 12 359 741 щеплення проти COVID-19.
Які вакцини використовувались
Для імунізації проти коронавірусу в Україні використовували 5 різних видів вакцин. З них одна (Janssen) є одноразовою, тобто вводиться всього 1 раз.
Які вакцини використали в Україні та в якій кількості
- Covishield (AstraZeneca індійського виробництва) – 487 187 доз,
- CoronaVac від компанії Sinovac – 1 911 530 доз,
- Cominarity від компаній Pfizer-BioNTech – 2 570 419 доз,
- AstraZeneca – 759 673 дози,
- Janssen від компанії Johnson & Johnson. – 20 680 доз,
- Moderna – 1 102 042 дози.