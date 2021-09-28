Зокрема за минулу добу, 27 вересня, проти коронавірусу вакцинували 119 378 мешканців України. 70 004 з них отримали першу дозу препарату.

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Натомість решта 49 374 людей щепились другою дозою, тим самим завершивши курс імунізації.

Впродовж доби працювали:

896 мобільних бригад,

2 971 пункт щеплення;

344 центри вакцинації.

Загальні темпи вакцинальної кампанії

Станом на ранок 28 вересня в Україні проти коронавірусу вакцинувалася 6 851 531 людина. 6 851 529 реципієнтів отримали першу дозу. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози 5 508 212 людей (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Загалом і першою, і другою дозою в країні провели 12 359 741 щеплення проти COVID-19.

Які вакцини використовувались

Для імунізації проти коронавірусу в Україні використовували 5 різних видів вакцин. З них одна (Janssen) є одноразовою, тобто вводиться всього 1 раз.

Які вакцини використали в Україні та в якій кількості