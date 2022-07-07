Чому після їжі хочеться полежати

Процес травлення – потребує багато нашої енергії. Через це людина відчуває ніби втому і хоче прилягти. Але це короткочасний процес, оскільки через деякий час перетравлення вже не таке інтенсивне, енергії витрачається менше, а кров повертається до звичної циркуляції.

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Дивно, але не короткий денний сон, а невелика прогулянка після їжі допоможе швидше повернути цю енергію та концентрацію.

Прогулянка після їжі покращує травлення та знижує рівень цукру

Насамперед ходьба допомагає покращити травлення. Увага: не активна напівпробіжка, а саме спокійна ходьба. Такий рух стимулює активність шлунка та кишечника, допомагаючи їжі не накопичуватися в одному місці.

Другий ефект від прогулянки, вкрай важливий для людей з діабетом, зайвою вагою та інсулінорезистентністю, – це регулювання рівня глюкози у крові. Після їжі він підіймається, і це нормально, тому що ми отримуємо вуглеводи, які розщеплюються на цукри та надходять у кров.

Після цього виробляється гормон інсулін. Він допомагає глюкозі проникнути у клітини та забезпечити їх енергією. Але у людей з інсулінорезистентністю, тобто коли інсулін вже не може виконувати свої функції достатньою мірою, вміст глюкози в крові може не падати довгий час, а це шкодить судинам та органам.

За даними досліджень, ходьба протягом хоча б 10 хвилин після їжі допомагає контролювати рівень глюкози: він знижується швидше навіть у людей з інсулінорезистентністю.

Також ходьба допомагає зменшити газоутворення та здуття – саме через покращення моторики шлунка та кишечника через рух. Але, знову ж таки, це має бути саме неспішна прогулянка.