У Монголії повідомили про смерть тварин від коронавірусу

У Монголії від коронавірусу померли 2 бобри. Це перші відомі випадки смерті тварин від COVID-19.

У Монголії зафіксували перші випадки загибелі тварин від коронавірусу. Померли 2 бобри, у яких підтвердили коронавірус.

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Два бобри померли у нас в країні за загадкових обставин. Результати лабораторних тестів показали, що причиною смерті став COVID-19,

– заявив експерт Головного управління ветеринарних служб країни Адіясурен Тувшинбаяр.

Відомо, що тварини мешкали в центрі розведення бобрів в столиці країни Улан-Баторі. До слова, коронавірус там підтвердили у ще 7 бобрів. Аналізи показали, що це штам Дельта. Окрім бобрів, COVID-19 виявили у двох домашніх кішок.

Що відомо про коронавірус у тварин

Спалахи COVID-19 серед тварин виявляли й раніше. До прикладу, в зоопарку Атланти в американському штаті Джорджія інфікувалися 13 горил. Наприкінці червня 2021 року першу вакцинацію тварин проти COVID-19 розпочав зоопарк Окленда в Північній Каліфорнії.

Але про смерті тварин від коронавірусу раніше не повідомляли. Втім, згідно з даними ВООЗ, вірус може передаватися від тварин до людини й навпаки. Проблема полягає в тому, що смерть тварини від коронавірусу важко зафіксувати, адже у ветеринарних клініках не роблять тести на COVID-19. Відповідно, спалахи серед улюбленців, мешканців зоопарків або безпритульних тварин фіксують вкрай рідко.



Коронавірус у домашніх тварин / Джерело: CDC / Інфографіка 24 каналу