У Моршині госпіталізували одну людину з коронавірусом: жінка невакцинована

У курортному місті Моршин Львівської області, де у межах проєкту Міністерства охорони здоров’я вакцинували майже 75% населення, лише одна людина госпіталізована до лікарні з коронавірусом.

Тільки один госпіталізований

Про це повідомила лікарка міської лікарні Оксана Бариш. За її словами, люди приходять на вакцинацію щодня. Та додає, що в місті є інфіковані коронавірусом.

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На сьогодні маємо 27 хворих і з них одна жіночка літня госпіталізована. Серед них 10 осіб вакциновані. Літня жінка була не щеплена. Люди, які не щеплені, важче переносять хворобу, тому бажано, щоб люди щепилися,

– розповіла лікарка.

Однією дозою в Моршині зараз провакциновано 75% людей, повністю вакциновані – 74 %.

Економічний аспект

За словами міського голови Моршина Руслана Ільницького, експеримент дав позитивний вплив й на бюджет міста.

"Бюджет, оскільки Моршин курортне місто, зорієнтований на курортну діяльність. До вакцинації він виконувався на 50%. Зараз – 87%, це нам дозволило подолати ті кризові явища, які вже були й зараз в санаторії є людей досить багато", – розповів мер.

Що відомо про експеримент в Моршині