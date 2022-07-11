Користь морської капусти

Особливо ламінарія багата на йод: в консервованих салатах з морської капусти міститься від 290 до 480 мкг йоду – це в два – три рази більше денної норми для дорослої людини. Йод допомагає виробляти гормони щитовидної залози та, як наслідок, підтримувати здоровий метаболізм.

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Також зі 100 грамів морської капусти можна отримати близько 30% денної норми магнію, 17% – кальцію та 16% – заліза. Ці елементи допомагають зберегти здоров'я кісток та серцево-судинної системи, сприяють кровотворенню та здоровому метаболізму.

Корисні речовини в морській капусті допомагають зберігати здоров'я щитовидної залози, контролювати рівень цукру та роботу травної системи.

Ламінарія багата на клітковину: в 100 грамах міститься приблизно 1,3 г. Британська служба охорони здоров'я NHS рекомендує дорослим вживати близько 18 г клітковини на день: вона допомагає роботі кишечника, дозволяє залишатися ситим довше. Багату клітковиною дієту пов'язують зі зниженим ризиком серцево-судинних захворювань, інсульту, раку кишечника та діабету другого типу.

Деякі сполуки, що містяться у водоростях, наприклад фукоїдан і ламінарин, мають антираковий ефект: наприклад, можуть уповільнювати перебіг раку молочної залози або кишечника.

Полісахариди з ламінарії можуть стимулювати імунну систему. Крім того, водорості мають протизапальний ефект, сприяють росту кількості корисних бактерій у кишечнику, допомагають регулювати рівень цукру в крові та можуть знижувати рівень холестерину.

Але все добре в міру. Попри корисні властивості, морська капуста може зашкодити.

Як морська капуста може нашкодити

Те, що морська капуста багата на йод, – це і перевага, і потенційна проблема. Британська служба охорони здоров'я рекомендує щодня вживати 140 мкг йоду, а прийом добавок обмежити 500 мкг на добу. Високе споживання йоду може призвести до проблем із щитовидною залозою: до зобу, запалення або раку.

Разовий прийом високої дози йоду, наприклад кількох грамів, призводить до печіння в роті та горлі, болю в шлунку, підвищеній температурі, нудоті, блювоті, діареї, а у важких випадках – до коми. Але щоб викликати такі симптоми, потрібно з'їсти щонайменше кілька банок морської капусти.

Ще на водорості буває алергія, тому, якщо після обіду з морською капустою з'явилися висипи, набряк або інші симптоми, потрібно звернутися до лікаря та виключити ламінарію з раціону.

Зрештою, шкоди може завдати не сама морська капуста, а інгредієнти готового продукту. Наприклад, у салати з морською капустою виробники додають сіль, цукор, оцет, олію, майонез, сир.