Домашній режим для пенсіонерів
Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що жителі Москви старші 60 років та люди з хронічними захворюваннями повинні будуть дотримуватися домашнього режиму з 25 жовтня 2021 року до 25 лютого 2022 року.
Увага Нестача йоду і зайва вага: неочевидні причини, які заважають схуднути
Умови домашнього режиму
- Режиму зможуть не дотримуватися люди, які перехворіли ковідом протягом останніх 6 місяців або пройшли вакцинацію.
- "Домашній режим" необхідно дотримуватися за місцем постійного проживання або на дачі. Дозволені прогулянки і заняття фізкультурою на свіжому повітрі.
- Працюючі громадяни мають право оформити лікарняний.
Віддалений режим для офісних працівників
Крім того, в цей період мерія Москви зобов'язала роботодавців перевести на дистанційний режим роботи не менше 30% від загального числа працівників, а також усіх працівників старше 60 років і людей з хронічними захворюваннями.
Уточнили, що вимога дистанційного режиму не стосуватиметься співробітників, чия присутність на роботі критично важлива, а також вакцинованих і працівників, які перехворіли.
Ситуація критична
Крім того, мер Москви наголосив, що під час цієї хвилі коронавірусна хвороба поширюється швидше, ніж будь-коли. Більшість інфікованих невакциновані!
В Росії повідомляють, що кількість вагітних жінок, які лежать в реанімації з важкою формою COVID-19, в цьому році також подвоїлася. Частота інфікувань серед дітей та підлітків до 18 років також зросла, причому приблизно у половини з них спостерігаються клінічні симптоми
Актуальна статистика COVID-19 в Росії
- За минулу добу, 20 жовтня, в Росії вкотре зареєстрували рекордну кількість хворих на COVID-19 та смертей. В країні виявили ще 36 339 випадків інфікування, ще 1 036 пацієнти – померли.
- Росія перебуває на першому місці в Європі за смертністю від COVID-19. Так, від початку пандемії Оперштаб зареєстрував 227 389 померлих внаслідок хвороби. Водночас згідно з даними Росстату, померлих значно більше – понад 365 тисяч.