Домашній режим для пенсіонерів

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що жителі Москви старші 60 років та люди з хронічними захворюваннями повинні будуть дотримуватися домашнього режиму з 25 жовтня 2021 року до 25 лютого 2022 року.

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Умови домашнього режиму

Режиму зможуть не дотримуватися люди, які перехворіли ковідом протягом останніх 6 місяців або пройшли вакцинацію.

"Домашній режим" необхідно дотримуватися за місцем постійного проживання або на дачі. Дозволені прогулянки і заняття фізкультурою на свіжому повітрі.

Працюючі громадяни мають право оформити лікарняний.

Віддалений режим для офісних працівників

Крім того, в цей період мерія Москви зобов'язала роботодавців перевести на дистанційний режим роботи не менше 30% від загального числа працівників, а також усіх працівників старше 60 років і людей з хронічними захворюваннями.

Уточнили, що вимога дистанційного режиму не стосуватиметься співробітників, чия присутність на роботі критично важлива, а також вакцинованих і працівників, які перехворіли.

Ситуація критична

Крім того, мер Москви наголосив, що під час цієї хвилі коронавірусна хвороба поширюється швидше, ніж будь-коли. Більшість інфікованих невакциновані!

В Росії повідомляють, що кількість вагітних жінок, які лежать в реанімації з важкою формою COVID-19, в цьому році також подвоїлася. Частота інфікувань серед дітей та підлітків до 18 років також зросла, причому приблизно у половини з них спостерігаються клінічні симптоми

Увага! Саме в Москві зареєстрували найбільший приріст хворих на коронавірус впродовж останньої доби – інфікувались 7 897 людей, подібні показники фіксують кілька діб поспіль.

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