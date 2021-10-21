У Москві на 4 місяці ввели карантин для пенсіонерів

У Москві на 4 місяці посилили карантин. Зокрема, для пенсіонерів ввели домашній режим, офісних працівників перевели на віддалений режим роботи.

Домашній режим для пенсіонерів

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що жителі Москви старші 60 років та люди з хронічними захворюваннями повинні будуть дотримуватися домашнього режиму з 25 жовтня 2021 року до 25 лютого 2022 року.

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Умови домашнього режиму

Режиму зможуть не дотримуватися люди, які перехворіли ковідом протягом останніх 6 місяців або пройшли вакцинацію.

"Домашній режим" необхідно дотримуватися за місцем постійного проживання або на дачі. Дозволені прогулянки і заняття фізкультурою на свіжому повітрі.

Працюючі громадяни мають право оформити лікарняний.

Віддалений режим для офісних працівників

Крім того, в цей період мерія Москви зобов'язала роботодавців перевести на дистанційний режим роботи не менше 30% від загального числа працівників, а також усіх працівників старше 60 років і людей з хронічними захворюваннями.

Уточнили, що вимога дистанційного режиму не стосуватиметься співробітників, чия присутність на роботі критично важлива, а також вакцинованих і працівників, які перехворіли.

Ситуація критична

Крім того, мер Москви наголосив, що під час цієї хвилі коронавірусна хвороба поширюється швидше, ніж будь-коли. Більшість інфікованих невакциновані!

В Росії повідомляють, що кількість вагітних жінок, які лежать в реанімації з важкою формою COVID-19, в цьому році також подвоїлася. Частота інфікувань серед дітей та підлітків до 18 років також зросла, причому приблизно у половини з них спостерігаються клінічні симптоми

Актуальна статистика COVID-19 в Росії

За минулу добу, 20 жовтня, в Росії вкотре зареєстрували рекордну кількість хворих на COVID-19 та смертей. В країні виявили ще 36 339 випадків інфікування, ще 1 036 пацієнти – померли.

Росія перебуває на першому місці в Європі за смертністю від COVID-19. Так, від початку пандемії Оперштаб зареєстрував 227 389 померлих внаслідок хвороби. Водночас згідно з даними Росстату, померлих значно більше – понад 365 тисяч.

Увага! Саме в Москві зареєстрували найбільший приріст хворих на коронавірус впродовж останньої доби – інфікувались 7 897 людей, подібні показники фіксують кілька діб поспіль.