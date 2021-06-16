В Москві та Підмосков'ї ввели обов'язкову вакцинацію проти COVID-19

Мер Москви Сергій Собянін підписав указ про обов'язкову вакцинацію деяких категорій громадян. Слідом за столицею аналогічний документ випустили влади Підмосков'я.

Указ прийняли з метою виконання постанови Росспоживнагляду Москви, згідно з яким до 15 липня перший компонент вакцини мають отримати не менше 60% працівників охорони здоров'я, освіти, сфери послуг, держслужбовців і всіх, хто за родом діяльності тісно взаємодіє з людьми.

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Другий компонент вакцини мають отримати до 15 серпня. Сергій Собянін назвав це рішення "вкрай важким", але необхідним, оскільки ситуація з коронавірусом продовжує розвиватися драматично.

У лікарнях лежить понад 12 тисяч людей різного ступеня тяжкості. За захворюваністю ми вже на рівні торішніх піків. За останню добу померло понад 70 осіб,

– написав він.

Згідно з указом, в Москві до 1 липня буде створено інформаційну систему, за допомогою якої буде контролюватися хід вакцинації. Своєю чергою, департамент охорони здоров'я визначить потребу у вакцині, холодильному обладнанні та бригадах. Підприємці зобов'язані надавати відомості про співробітників, яким необхідне щеплення.

Коронавірус в Москві

За минулу добу в місті виявлено 5 782 нових випадки зараження коронавірусом. Госпіталізовано 1 778 осіб, померли 75 пацієнтів.

Раніше мерія Москви посилила обмежувальні заходи: з 13 по 20 червня оголосили вихідними, в цей час городяни не зможуть відвідувати зоопарки, фудкорти і дитячі ігрові кімнати.

Заклади громадського харчування будуть приймати відвідувачів тільки до 23:00, а до 6:00 працювати тільки на доставку.

Організаціям порекомендували перевести на віддалену роботу не менше 30% нещеплених співробітників.