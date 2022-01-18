Мова цифр: порівняльна статистика міокардиту після COVID-19 та вакцинації
Джерело:MedicalXpress
Значна кількість пацієнтів, госпіталізованих з коронавірусом, мають ознаки ураження серця. У багатьох з них наслідки залишаються навіть після одужання від COVID-19.
Не дивно, що суперечки щодо вакцин проти COVID-19 часто зосереджені навколо проблем, пов'язаних із серцево-судинними захворюваннями. Ймовірно, це чи не найчастіший аргумент проти COVID-19-вакцин. Але що нам говорять цифри про COVID-19, вакцинацію та міокардит?
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Захворюваність на міокардит
До пандемії COVID-19 захворюваність на міокардит становила від 1 до 10 випадків на 100 000 населення на рік. Найвищі показники фіксували серед чоловіків у віці від 18 до 30 років. Цікаво, що більшість випадків міокардиту в групі найвищого ризику припадає на здорових та активних людей.
Після коронавірусу
За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, ризик міокардиту після зараження COVID-19 значно вищий – 146 випадків на 100 000 населення. Ризик вищий для чоловіків, літніх людей (у групі 50+) та дітей у віці до 16 років.
Поствакцинальний міокардит
Міокардит після вакцинації проти COVID-19 зустрічається рідко, і його ризик набагато менший, ніж ризик ушкодження серця, пов'язаний із самим COVID-19:
- На підставі дослідження, проведеного в Ізраїлі, ризик поствакцинального міокардиту становить 2,13 випадку на 100 000 вакцинованих – приблизно такі показники спостерігалися серед населення до пандемії.
- Це дослідження узгоджується з іншими дослідженнями в США та Ізраїлі, згідно з якими загальна захворюваність на поствакцинальний міокардит становить від 0,3 до 5 випадків на 100 000 населення.
- Найвища частота міокардиту після вакцинації мРНК-вакцинами спостерігалася впродовж 3 – 4 днів після другої вакцинації у чоловіків віком до 30 років. У педіатричних даних середній вік становить 15,8 року.
- Більшість становлять чоловіки (90,6%), білі (66,2%) чи латиноамериканці (20,9%). Перевірених даних про бустерні щеплення в цій віковій групі поки немає.
- У переважній більшості випадків міокардит після вакцинації протікає у легкій формі та швидко проходить. У дорослих 95% випадків вважалися легкими. Так само 98,6% мали легку форму міокардиту.