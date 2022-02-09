У МОЗ наголосили, що ліків проти хвороби не існує. Поліомієліт може загрожувати невакцинованим або не повністю вакцинованим дітям невиліковним паралічем і навіть смертю.

Важливо Календар щеплень від МОЗ: коли вакцинуватися дітям та дорослим

Ліків від цієї хвороби не існує, єдиним і безальтернативним захистом від хвороби є щеплення,

– наголосили у відомстві.

Якими можуть бути наслідки хвороби

Джерело: ЮНІСЕФ

Серед тих, кого паралізувало внаслідок поліомієліту, 5 – 10% помирають через те, що параліч уразив саме дихальні м’язи. Смерть може настати впродовж кількох годин.

Поліовірус підступний і тим, що поширюється непомітно і швидко через відсутність будь-яких симптомів у більшості інфікованих.

Що спричиняє поліомієліт Хворобу викликають поліовіруси, які потрапляють до організму зазвичай через немиті руки та іноді через брудну воду.

Як захистити дитину

Єдиним і безальтернативним захистом від хвороби є щеплення. Для боротьби з поліомієлітом в Україні й в усьому світі використовують інактивовану поліомієлітну вакцину (ІПВ) та оральну поліомієлітну вакцину (ОПВ).

Вакцини, які використовують державні й приватні клініки, зареєстровані та дозволені для використання в країні.

В Україні вакцинація від поліомієліту входить у перелік обов’язкових гарантованих державою щеплень, тож їх можна отримати безоплатно у вашого сімейного лікаря або педіатра (за умови, якщо він працює в закладі, який підписав угоду з НСЗУ).



Як працюють вакцини від поліомієліту / Інфографіка ЮНІСЕФ