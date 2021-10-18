Головний санітарний лікар України Ігор Кузін наголосив, що темпи вакцинації треба збільшити, аби уникнути зростання захворюваності.

Увага Захворюваність висока: в Україні за добу 9,5 тисяч інфікованих

З 18 жовтня в червоній зоні перебувають:

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Одеська,

Херсонська області.

Відповідне рішення ухвалила Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



Що відомо про адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Перевищені показники госпіталізацій у 14 регіонах

Станом на 18 жовтня Київ та 13 областей України через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем і підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають помаранчевій зоні епідемічної небезпеки.

Ознаки помаранчевої зони епідемічної небезпеки мають: