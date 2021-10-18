Червону зону карантину можуть розширити
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін наголосив, що темпи вакцинації треба збільшити, аби уникнути зростання захворюваності.
Увага Захворюваність висока: в Україні за добу 9,5 тисяч інфікованих
Ігор Кузін – головний санлікар
“Не виключаємо, що найближчим часом "червоний" рівень можуть встановити і в інших областях. Тому саме зараз у кожного громадянина є вибір: зробити щеплення або далі жити в карантинних правилах”.
Наразі в червоній зоні 5 областей
Показники госпіталізації перевищені у 14 регіонах / Інфографіка МОЗ
Актуально про COVID-19 в Україні
- Впродовж доби захворіли на коронавірус 9 524 людей, до лікарень госпіталізували 3 127 людей. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 177 пацієнтів.
- Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 644 694 випадки коронавірусної хвороби. Водночас жертвами коронавірусу стали 60 810 мешканців країни.
- Станом на 18 жовтня проти коронавірус вакцинували майже 8 мільйонів українців.