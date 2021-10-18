У МОЗ допустили розширення червоної зони найближчим часом
Джерело:24 канал
У МОЗ не виключають розширення червоної зони карантину найближчим часом. Станом на сьогодні, у цій зоні 5 областей.
Червону зону карантину можуть розширити
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін наголосив, що темпи вакцинації треба збільшити, аби уникнути зростання захворюваності.
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Ігор Кузін – головний санлікар
“Не виключаємо, що найближчим часом "червоний" рівень можуть встановити і в інших областях. Тому саме зараз у кожного громадянина є вибір: зробити щеплення або далі жити в карантинних правилах”.
Наразі в червоній зоні 5 областей
З 18 жовтня в червоній зоні перебувають:
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Одеська,
- Херсонська області.
Відповідне рішення ухвалила Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Що відомо про адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Перевищені показники госпіталізацій у 14 регіонах
Станом на 18 жовтня Київ та 13 областей України через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем і підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають помаранчевій зоні епідемічної небезпеки.
Ознаки помаранчевої зони епідемічної небезпеки мають:
- Київ;
- Волинська область;
- Житомирська область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
Показники госпіталізації перевищені у 14 регіонах / Інфографіка МОЗ
Актуально про COVID-19 в Україні
- Впродовж доби захворіли на коронавірус 9 524 людей, до лікарень госпіталізували 3 127 людей. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 177 пацієнтів.
- Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 644 694 випадки коронавірусної хвороби. Водночас жертвами коронавірусу стали 60 810 мешканців країни.
- Станом на 18 жовтня проти коронавірус вакцинували майже 8 мільйонів українців.