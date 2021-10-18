У МОЗ допустили розширення червоної зони найближчим часом

18 жовтня 2021 , 10:09
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Джерело:

24 канал

У МОЗ не виключають розширення червоної зони карантину найближчим часом. Станом на сьогодні, у цій зоні 5 областей.

Червону зону карантину можуть розширити

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін наголосив, що темпи вакцинації треба збільшити, аби уникнути зростання захворюваності. 

Увага Захворюваність висока: в Україні за добу 9,5 тисяч інфікованих

 

Ігор Кузін – головний санлікар

“Не виключаємо, що найближчим часом "червоний" рівень можуть встановити і в інших областях. Тому саме зараз у кожного громадянина є вибір: зробити щеплення або далі жити в карантинних правилах”.

Наразі в червоній зоні 5 областей

З 18 жовтня в червоній зоні перебувають:

  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Запорізька,
  • Одеська,
  • Херсонська області.

Відповідне рішення ухвалила Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.


Що відомо про адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Перевищені показники госпіталізацій у 14 регіонах

Станом на 18 жовтня Київ та 13 областей України через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем і підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають помаранчевій зоні епідемічної небезпеки.

Ознаки помаранчевої зони епідемічної небезпеки мають:

  • Київ;
  • Волинська область;
  • Житомирська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Луганська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Хмельницька область;
  • Черкаська область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.

Показники госпіталізації перевищені у 14 регіонах / Інфографіка МОЗ

Актуально про COVID-19 в Україні

  • Впродовж доби захворіли на коронавірус 9 524 людей, до лікарень госпіталізували 3 127 людей. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 177 пацієнтів.
  • Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 644 694 випадки коронавірусної хвороби. Водночас жертвами коронавірусу стали 60 810 мешканців країни.
  • Станом на 18 жовтня проти коронавірус вакцинували майже 8 мільйонів українців.
Автор: Анастасія Лукашевська