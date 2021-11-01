За даними МОЗ, зараз для мешканців України доступно понад 1 мільйон доз COVID-вакцини AstraZeneca, термін придатності якої — до 30 листопада.

Увага Наскільки ефективна третя доза вакцини проти коронавірусу штаму Дельта

Вакцину можна застосовувати, як для першої дози, так і другої. Крім того, після першої дози AstraZeneca, другу можна зробити мРНК-вакцину, наприклад, Comirnaty.

Довідка! Загалом в Україні доступні 8,5 мільйона доз вакцин трьох виробників.

У МОЗ нагадали, що українці можуть вибрати відповідну вакцину й ефективно захиститися від коронавірусної хвороби.

Темпи вакцинації в Україні:

Джерело: МОЗ

У МОЗ повідомили, що Україна вийшла на плато госпіталізацій через коронавірус. Досі показник зростав впродовж останніх 3 місяців. Успіх пояснили збільшенням темпів вакцинації.

Так, впродовж останнього тижня вакцинували більше людей, ніж за весь вересень.

Вчора проти коронавірусу вакцинували 117 818 людей. 89 546 з них отримали першу дозу, а решта 28 272 – другу.

Загалом щеплення проти COVID-19 зробили 10 245 775 українців. 10 245 773 з них отримали одну дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 449 818 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Цікаво Як отримати сертифікат вакцинації, якщо робили щеплення за кордоном