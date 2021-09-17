У МОЗ дозволили комбінувати Moderna та Pfizer

Міністерство охорони здоров'я нагадало, що ще в липні в Україні схвалили рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, якими дозволили поєднувати мРНК-вакцини під час імунізації проти коронавірусу.

Коли можна комбінувати вакцини

Якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника.

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У випадку коли перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге – можна робити Comirnaty/Pfizer-BioNTech та навпаки.

Чому мРНК-вакцини – це новий рівень медицини Замість того щоб вводити антигени (речовини, які змушують нашу імунну систему виробляти антитіла), вакцини цього типу дають нашому організму необхідний генетичний код, щоб імунна система виробляє антигени сама. Технологія мРНК-вакцин не нова: вчені її вивчали десятиліттями. мРНК-вакцини не містять живого вірусу і не втручаються в ДНК людини.

Що відомо про комбінування вакцин

Інтервал між першою і другою дозами становитиме 28 днів. Комбінування вакцин Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech є безпечним та ефективним.

В Україні дозволили змішувати вакцини проти коронавірусу ще в липні. Тоді у МОЗ повідомляли, що без необхідності вакцини не змішуватимуть. Тобто, якщо перше щеплення людина отримала препаратом Pfizer, то друге передбачено цим самим препаратом.

Якщо у щепленого препаратом AstraZeneca не буде ніяких проблем і вакцина в країні буде в достатній кількості, то друге щеплення також робитимуть препаратом AstraZeneca.

Вакцину CoronaVac не змішуватимуть, оскільки поки що немає даних про дослідження для комбінації цього препарату та інших вакцин.

Однак, якщо невідомо, яким препаратом була вакцинована людина, або вона отримала щеплення мРНК вакциною від компанії Moderna, то друга доза буде від Pfizer.

Якщо після першої дози AstraZeneca були зафіксовані тромбози або інші захворювання, або ж в країні дефіцит вакцини, від тоді людина отримає другу дозу препарату на платформі мРНК, тобто Pfizer.

Актуальна статистика вакцинації в Україні

Джерело: МОЗ

Станом на 17 вересня, впродовж останньої доби вакцинували проти коронавірусу ще 122 906 людей. Зокрема, першу дозу отримали 72 201 людина, другу дозу – 50 705 людей.

Всього від початку вакцинальної кампанії щепили 6 169 886 людей, з них: отримали одну дозу – 6 169 884 людини. Повністю імунізовані – 5 059 771 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 11 229 655 щеплень.

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