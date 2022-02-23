У МОЗ дозволили відкривати флакон вакцини для одного пацієнта

В Україні відтепер лікарі можуть відкривати флакон із багатодозною вакциною проти COVID-19 для одного пацієнта.

Тобто лікарям не потрібно чекати, поки збереться необхідна кількість людей для вакцинації. Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 23 лютого, повідомляє 24 канал.

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Ігор Кузін наголосив, що ця норма має два суттєвих моменти: жодних очікувань, поки збереться потрібна кількість людей. А також можливість обрати будь-яку вакцину, незалежно від того, на скількох людей розрахований флакон.

Кожна вакцина проти COVID-19 містить визначену кількість доз, як от:

у флаконі вакцини Moderna – 10 доз для первинного щеплення і 20 доз для бустеру;

флакон AstraZeneca містить 10 доз, а вакцини Comirnaty/Pfizer – 6 доз (після необхідного розведення);

однодозною є лише вакцина СoronaVac.

Важливо! Раніше, щоб відкрити один флакон багатодозної вакцини, необхідно було щепити з нього щонайменше 6 людей.

Однак тепер пацієнт може отримати будь-яку вакцину, навіть якщо більше охочих немає.

Нова рекомендація стосується також і працівників мобільних бригад з вакцинації.

Вони можуть використовувати для щеплення будь-яку наявну COVID-вакцину, незалежно від кількості охочих,

– наголосили у МОЗ.

Залишкову вакцину потрібно утилізувати через 6 годин після відкриття флакону, якщо не всі дози були використані.

Актуальна статистика вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 712 650 мешканців країни.

Бустерне щеплення загалом в країні отримали близько 702 тисячі людей, тобто вони продовжили захист вакцини та дію "зеленого" сертифікату.

За останню добу щеплення проти коронавірусу отримали майже 63 тисячі людей.

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