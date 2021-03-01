МОЗ дозволило щепити громадських діячів залишками вакцини для медиків
Кілька днів тому стало відомо, що медики були змушені утилізувати залишки вакцини через її короткий термін придатності. Для популяризації вакцинації МОЗ дозволило робити щеплення проти COVID-19 громадським діячам.
Джерело:МОЗ України
За наказом МОЗ залишками препарату для медиків "поза чергою" вакцинуватимуть громадських діячів, діячів культури та спорту та лідерів релігійних спільнот.
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Звідки беруться залишки вакцини
Так, один флакон з вакциною Covishield (AstraZeneca) містить 10 доз препарату. Після відкриття флакона, її можна використати протягом 6 годин – стільки триває одна сесія мобільної виїзної бригади.
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Раніше під час першого етапу вакцинації мобільні бригади розраховують кількість доз вакцини на день по запису медичних працівників, які дали згоду на щеплення.
Але це ж життя: хтось не прийшов, у когось стались якісь обставини. Якщо це не кратно (десяти), то дійсно є відповідні дози, які не використали саме для медичних працівників. Ми внесли зміни, якщо є такий надлишок, щоб могли вакцинуватися громадські діячі, публічні особи для того, щоб популяризувати вакцинальну кампанію,
– пояснив Максим Степанов.
Також публічним людям пропонуватимуть щеплення, якщо медики, які мали отримати вакцину, відмовляться від неї, матимуть протипоказання для щеплення, або ж дози препарату з одного флакона використають не повністю.
Головне про вакцинацію в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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