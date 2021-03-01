Кілька днів тому стало відомо, що медики були змушені утилізувати залишки вакцини через її короткий термін придатності. Для популяризації вакцинації МОЗ дозволило робити щеплення проти COVID-19 громадським діячам.

За наказом МОЗ залишками препарату для медиків "поза чергою" вакцинуватимуть громадських діячів, діячів культури та спорту та лідерів релігійних спільнот.

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Звідки беруться залишки вакцини

Так, один флакон з вакциною Covishield (AstraZeneca) містить 10 доз препарату. Після відкриття флакона, її можна використати протягом 6 годин – стільки триває одна сесія мобільної виїзної бригади.

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Раніше під час першого етапу вакцинації мобільні бригади розраховують кількість доз вакцини на день по запису медичних працівників, які дали згоду на щеплення.

Але це ж життя: хтось не прийшов, у когось стались якісь обставини. Якщо це не кратно (десяти), то дійсно є відповідні дози, які не використали саме для медичних працівників. Ми внесли зміни, якщо є такий надлишок, щоб могли вакцинуватися громадські діячі, публічні особи для того, щоб популяризувати вакцинальну кампанію,

– пояснив Максим Степанов.

Також публічним людям пропонуватимуть щеплення, якщо медики, які мали отримати вакцину, відмовляться від неї, матимуть протипоказання для щеплення, або ж дози препарату з одного флакона використають не повністю.



Головне про вакцинацію в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу