Наявні дослідження підтверджують безпечність вакцинації дітей

У відомстві зазначають, що ухвалили таку рекомендацію з огляду на наявні наукові дослідження, рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я та відповідні зміни до інструкції вакцини від Pfizer/BioNTech.

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Важливо! Для отримання щеплення батькам дітей 12 – 15 років або самі дити віком 16 – 17 років повинні звернутися до педіатра або сімейного лікаря дитини.

У яких випадках дозволили вакцинацію дітей від 12 років:

якщо дитина має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на COVID-19 через супутні хвороби та не має протипоказань до вакцинації;

якщо дитина з метою об'єднання сім'ї виїжджає до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат або міжнародне свідоцтво вакцинації;

якщо дитина виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

якщо дитина є учасником міжнародних спортивних змагань або інших заходів у країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію або сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19;

якщо дитина приїхала з іншої країни, де вона отримала першу дозу вакцини Comirnaty та має документи на підтвердження цього.

Як записати дитину на вакцинацію

Як зазначали вище, щоб дитині зробили щеплення, батьки повинні звернутись до сімейного лікаря, який може видати один з таких документів:

медичний висновок про наявність у дитини супутньої патології, зокрема онкопатології, відсутність протипоказань до щеплення та рекомендацію провести це щеплення;

довідку в довільній формі із рекомендацією провести щеплення після розгляду документів, які дають підстави для вакцинації;

підтвердження зміни місця проживання (об'єднання сім'ї) та виїзду до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

підтвердження виїзду на навчання до країни, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

підтвердження участі в міжнародних заходах у країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію або сертифікат, що підтверджує вакцинацію;

підтвердження введення першої дози вакцини Comirnaty за кордоном.

Потім треба зателефонувати у будь-який центр масової вакцинації або пункт щеплення (перелік та контакти тут) та, якщо там є вакцина Comirnaty, записати дитину на щеплення.

Дітям від 12 років вводитимуть по 2 дози препарату з інтервалом у 21 – 28 днів.

Важливо! Необхідно дотримуватися 14-денного інтервалу між введенням вакцини від COVID-19 та вакцини проти інших хвороб (за винятком екстреної вакцинації).

Вакцинація дітей з онкопатологією, які перехворіли на COVID-19, має проводитися незалежно від терміну, що минув після перенесеного COVID-19.

Що відомо про вакцинацію дітей проти COVID-19

У червні цього року Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала рекомендації, де вперше заявила, що дітей можна вакцинувати проти коронавірусу.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) також схвалило Pfizer-BioNTech для щеплення дітей у віковій категорії 12 – 15 років.

У Німеччині вже проводиться вакцинація препаратом Pfizer-BioNTech дітей з 12 років, які мають певні захворювання.

Також вакциною виробництва Pfizer-BioNTech дітей щеплюють з 12 років в Австрії, Румунії та Італії. В Угорщині вакцинація дозволена з 16 років.

Ізраїль дозволив вакцинацію дітей на початку червня.

В Китаї дітей прищеплюють з 3 років препаратом CoronaVac.

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