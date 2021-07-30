МОЗ дозволило вакцинацію дітей: за яких умов

Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації вакцинації проти коронавірусу дітей від 12 років у деяких випадках. Вакцинувати дітей дозволили препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

Наявні дослідження підтверджують безпечність вакцинації дітей

У відомстві зазначають, що ухвалили таку рекомендацію з огляду на наявні наукові дослідження, рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я та відповідні зміни до інструкції вакцини від Pfizer/BioNTech.

До теми В Україні продовжать карантин, захворюваність стрімко зростає, – санлікар Кузін

У яких випадках дозволили вакцинацію дітей від 12 років:

якщо дитина має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на COVID-19 через супутні хвороби та не має протипоказань до вакцинації;

якщо дитина з метою об'єднання сім'ї виїжджає до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат або міжнародне свідоцтво вакцинації;

якщо дитина виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

якщо дитина є учасником міжнародних спортивних змагань або інших заходів у країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію або сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19;

якщо дитина приїхала з іншої країни, де вона отримала першу дозу вакцини Comirnaty та має документи на підтвердження цього.

Як записати дитину на вакцинацію

Для отримання щеплення батькам дітей 12 – 15 років або самі дити віком 16 – 17 років повинні звернутися до педіатра або сімейного лікаря дитини.

Як зазначали вище, щоб дитині зробили щеплення, батьки повинні звернутись до сімейного лікаря, який може видати один з таких документів:

медичний висновок про наявність у дитини супутньої патології, зокрема онкопатології, відсутність протипоказань до щеплення та рекомендацію провести це щеплення;

довідку в довільній формі із рекомендацією провести щеплення після розгляду документів, які дають підстави для вакцинації;

підтвердження зміни місця проживання (об'єднання сім'ї) та виїзду до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

підтвердження виїзду на навчання до країни, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

підтвердження участі в міжнародних заходах у країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію або сертифікат, що підтверджує вакцинацію;

підтвердження введення першої дози вакцини Comirnaty за кордоном.

Потім треба зателефонувати у будь-який центр масової вакцинації або пункт щеплення (перелік та контакти тут) та, якщо там є вакцина Comirnaty, записати дитину на щеплення.

Дітям від 12 років вводитимуть по 2 дози препарату з інтервалом у 21 – 28 днів.

Необхідно дотримуватися 14-денного інтервалу між введенням вакцини від COVID-19 та вакцини проти інших хвороб (за винятком екстреної вакцинації).

Вакцинація дітей з онкопатологією, які перехворіли на COVID-19, має проводитися незалежно від терміну, що минув після перенесеного COVID-19.

Що відомо про вакцинацію дітей проти COVID-19

У червні цього року Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала рекомендації, де вперше заявила, що дітей можна вакцинувати проти коронавірусу.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) також схвалило Pfizer-BioNTech для щеплення дітей у віковій категорії 12 – 15 років.

У Німеччині вже проводиться вакцинація препаратом Pfizer-BioNTech дітей з 12 років, які мають певні захворювання.

Також вакциною виробництва Pfizer-BioNTech дітей щеплюють з 12 років в Австрії, Румунії та Італії. В Угорщині вакцинація дозволена з 16 років.

Ізраїль дозволив вакцинацію дітей на початку червня.

В Китаї дітей прищеплюють з 3 років препаратом CoronaVac.

Більше про це Нема щеплення – нема школи: чому вакцинація тепер обов'язкова та що робити тим, хто проти