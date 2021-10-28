МОЗ дозволило випробувати в Україні французько-британську вакцину проти COVID-19

В Україні дозволили проводити клінічні випробування вакцини проти COVID-19, яку спільно розробили французька фармкомпанія Sanofi та британська GlaxoSmithKline.

Як проходитимуть випробування

Випробовування проходитимуть у межах третьої фази дослідження рекомбінантних білкових препаратів (моновалентної та бівалентної) вакцин, призначених для захисту від COVID-19 дорослих віком від 18 років. Заявку на дослідження подала компанія Санофі-Авентіс Україна.

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Де проводитимуть тестування вакцини:

в Києві – в Центрі сімейної медицини плюс, Едельвейс Медікс, Медбуд-Клінік, Медичній клініці Благомед,

а також у Вінниці – в медичному центрі Салютем.

Що відомо про вакцину

Вакцина виробництва Sanofi та GlaxoSmithKline розроблена на основі білка-шипа коронавірусу, за допомогою якого він проникає в клітини й розмножується.

Під час другого етапу випробовувань у травні препарат показав дієвість у понад 95%.

Раніше у Рівному теж планували провести клінічні дослідження вакцини проти коронавірусу. Назву вакцини та виробника не повідомляли. Однак, відомо, що фірма, яка замовила дослідження, буде поставляти вакцину у США.

Що таке клінічні випробування

Під час клінічних досліджень вакцину тестують на людях, починаючи з невеликої групи і закінчуючи тисячами людей:

Перша фаза відбувається на кількості добровольців до 200 людей.

Друга фаза – десь орієнтовно до тисячі добровольців.

Третя фаза – це остаточне доведення ефективності, коли вже доведена безпека застосування.

До цього вчені проводили доклінічні дослідження – вивчали вірус, моделювали вакцину і реакцію організму, тестували щеплення на тваринах.