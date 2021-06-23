Про це повідомив заступник міністра та головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Він зауважив, що для зменшення ризику поширення штаму Дельта в Україні під час засідання Уряду вже підтримали впровадження низки заходів.

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До 25-го червня, за окремим дорученням РНБО, буде підготовлено комплексні пропозиції задля протидії поширенню коронавірусу штаму Дельта в Україні,

– розповів Ігор Кузін.

Які заходи вже ввели в Україні через поширення Дельта-штаму

Громадянам, які прибули з Республіки Індія, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації й Португальської Республіки (або перебували у цих країнах не менше 7 днів) не можна перетинати державний кордон України без негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2.

Такі тести повинні проводитись безпосередньо у пунктах пропуску (пунктах контролю). Ці умови в'їзду в Україну почнуть діяти з 25 червня 2021 року.

Штам Дельта в Україні: що відомо