МОЗ готує нові обмеження через поширення штаму Дельта в Україні

За окремим дорученням РНБО МОЗ підготує варіанти карантинних обмежень через випадки штаму Дельта в країні. Пропозиції будуть готові до 25 червня.
Про це повідомив заступник міністра та головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Він зауважив, що для зменшення ризику поширення штаму Дельта в Україні під час засідання Уряду вже підтримали впровадження низки заходів.
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До 25-го червня, за окремим дорученням РНБО, буде підготовлено комплексні пропозиції задля протидії поширенню коронавірусу штаму Дельта в Україні,
– розповів Ігор Кузін.
Які заходи вже ввели в Україні через поширення Дельта-штаму
Громадянам, які прибули з Республіки Індія, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації й Португальської Республіки (або перебували у цих країнах не менше 7 днів) не можна перетинати державний кордон України без негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2.
Такі тести повинні проводитись безпосередньо у пунктах пропуску (пунктах контролю). Ці умови в'їзду в Україну почнуть діяти з 25 червня 2021 року.
Штам Дельта в Україні: що відомо
- Станом на 23 червня в Україні зареєстрували 2 випадки зараження коронавірусом, викликані новим штамом Дельта.
- Загалом цей штам коронавірусу виявили вже в більш ніж 90 країнах світу. Особливо він розповсюджений в Індії, Росії, Португалії та Великій Британії.
- Згідно з даними служб громадського здоров’я Великої Британії, Дельта-штам коронавірусу в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.