Через те, що 26 травня авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь було припинене, МОЗ та МЗС нині розв'язують логістичне питання – як забрати українських громадян, які нині лікуються в білоруських медичних закладах.
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Що відомо про українців, які лікуються в Білорусі
Відомо, що нині в Білорусі перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія). Ще 4 українці проходять обстеження.
Дипломати та фахівці МОЗ готові надати максимальне сприяння нашим громадянам в розробці оптимального маршруту слідування в кожному конкретному випадку, зокрема враховуючи стан здоров'я,
– йдеться в повідомленні.
Коли та чому закрили авіасполучення з Білоруссю
- З півночі 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
- Напередодні Держприкордонслужбі доручили припинити оформлення пасажирів у митних пунктах аеропортів, що прямують з Білорусі або до Білорусі.
- Так Україні відповіла на затримання журналіста Романа Протасевича, яке трапилось 23 травня.
- Тоді пілотам літака, яким Протасевич летів з Афін до Вільнюса, білоруські диспетчери наказали розвернутись до Мінська через начебто замінування. Натомість після посадки білоруські правоохоронці обшукали літак та затримали Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу. А ось жодної вибухівки не знайшли.
- Після затримання журналіста та його дівчини світова спільнота закликала відпустити їх та накласти нові санкції на Білорусь. Низка країн світу заборонила авіасполучення з Мінськом.