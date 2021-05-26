Через те, що 26 травня авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь було припинене, МОЗ та МЗС нині розв'язують логістичне питання – як забрати українських громадян, які нині лікуються в білоруських медичних закладах.

До теми Закрите авіасполучення з Білоруссю: як повернутися українцям

Що відомо про українців, які лікуються в Білорусі

Відомо, що нині в Білорусі перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія). Ще 4 українці проходять обстеження.

Дипломати та фахівці МОЗ готові надати максимальне сприяння нашим громадянам в розробці оптимального маршруту слідування в кожному конкретному випадку, зокрема враховуючи стан здоров'я,

– йдеться в повідомленні.

Як отримати допомогу: для отримання допомоги потрібно звернутися на "гарячу лінію" Посольства України в Білорусі за номером +375 25 603 1184.

Коли та чому закрили авіасполучення з Білоруссю