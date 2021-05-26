МОЗ хоче евакуювати українців, які лікуються в Білорусі

Міністерство закордонних справ України та Міністерство охорони здоров’я випустили спільну заяву щодо українських громадян, які лікуються в Білорусі. Нині в країні лікуються понад 20 українських громадян.

Через те, що 26 травня авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь було припинене, МОЗ та МЗС нині розв'язують логістичне питання – як забрати українських громадян, які нині лікуються в білоруських медичних закладах.

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Що відомо про українців, які лікуються в Білорусі

Відомо, що нині в Білорусі перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія). Ще 4 українці проходять обстеження.

Дипломати та фахівці МОЗ готові надати максимальне сприяння нашим громадянам в розробці оптимального маршруту слідування в кожному конкретному випадку, зокрема враховуючи стан здоров'я,

– йдеться в повідомленні.

Коли та чому закрили авіасполучення з Білоруссю

З півночі 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

Напередодні Держприкордонслужбі доручили припинити оформлення пасажирів у митних пунктах аеропортів, що прямують з Білорусі або до Білорусі.

Так Україні відповіла на затримання журналіста Романа Протасевича, яке трапилось 23 травня.

Тоді пілотам літака, яким Протасевич летів з Афін до Вільнюса, білоруські диспетчери наказали розвернутись до Мінська через начебто замінування. Натомість після посадки білоруські правоохоронці обшукали літак та затримали Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу. А ось жодної вибухівки не знайшли.

Після затримання журналіста та його дівчини світова спільнота закликала відпустити їх та накласти нові санкції на Білорусь. Низка країн світу заборонила авіасполучення з Мінськом.

для отримання допомоги потрібно звернутися на "гарячу лінію" Посольства України в Білорусі за номером +375 25 603 1184.