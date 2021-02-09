МОЗ хоче забезпечити вакцинами проти COVID-19 усіх українців вже до кінця 2021

До кінця 2021 року доступ до вакцини проти COVID-19 мали б отримати 100% громадян України. Щонайменше, такого результату хотів би досягти міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

В ефірі "Свободи слова" 8 лютого очільник Міністерства охорони здоров'я вкотре наголосив, що вакцинуватися українці зможуть безоплатно.

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Що сказав Степанов про доступ українців до вакцин

"Ми хочемо для 100% населення забезпечити доступ до вакцини проти COVID-19 до кінця 2021 року", – заявив міністр.

Уряд розробив для реалізації цієї мети дорожню карту – це "Національний план вакцинації" з чітко визначеними етапами й логістикою.

На першому етапі вакцинуємо 367 тисяч людей. Ми очікуємо початок вакцинації з 15 лютого – теоретично, це може бути 15 – 16 лютого. Після 15 лютого – це не означає 1 березня,

– уточнив він.

Власне, в лютому Україна має отримати дві вакцини – 117 тисяч доз від Pfizer у рамках ініціативи COVAX та близько 1 мільйона доз AstraZeneca. Вакцинація буде добровільною та безоплатною.

На перших чотирьох етапах вакцинуватися зможуть "громадяни, які входять в різні групи ризику, або за професійною ознакою, або за віком, або ті, які мають супутні захворювання".



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Тут варто зауважити, що цього ж дня, 8 лютого, Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для декого вакцинація може стати– мовиться про людей, які "працюють на державу та отримують від неї гроші".

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