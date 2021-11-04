яКоли схвалять рішення, поки що невідомо. Про це під час брифінгу розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

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Кого можуть зобов'язати щепитися проти коронавірусу

Наказ планують розширити для працівників сфери соціальних послуг, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів. А також для підприємств, установ, організацій, які включені до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, до останнього пункту входить національний перевізник "Укрзалізниця".

Для яких професій наказ вже затверджено

З 8 листопада набуде чинності Наказ МОЗ "Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням".

Відповідно до Наказу обов’язковим щепленням проти COVID-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Працівники вказаних організацій потрапили у цей перелік, у першу чергу для забезпечення безперебійної та безпечної роботи органів виконавчої влади на національному та місцевому рівнях та закладів освіти,

– йдеться в повідомленні МОЗ.

Чи відсторонять від роботи людей з протипоказами до вакцинації або з одним щепленням

Працівники, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний медичний висновок, не можуть бути відсторонені від роботи. Нині форма довідки про протипокази до вакцинації перебуває на затвердженні у Центральних органів виконавчої влади. У довідці не вказуватимуть діагноз, тож керівник зможе вимагати її на законних підставах.

Працівники, які отримали принаймні 1 дозу вакцини проти коронавірусу, також не можуть бути відсторонені від роботи, оскільки вже не йдеться про ухилення або відмову від вакцинації.