Лише вчора. 8 грудня, у Донецькій області викрили 2 групи з продажу фейкових COVID-сертифікатів. Про це під час брифінгу сказав заступник очільника МОЗ та головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

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Регулярно правоохоронці повідомляють про викриття зловмисників, які виготовляють документи про щеплення. Лише вчора на Донеччині викрили дві такі групи. Прикро констатувати, але йдеться також при причетність медичних працівників. Нагадую, що міністерство ініціює відсторонення керівників тих медичних закладів, співробітники яких були залучені до продажу COVID-документів,

– заявив Кузін.

Санітарний лікар також звернувся до всіх, хто придбав фальшиві документи. Він наголосив, що такі люди "купують не довідку, а ризик госпіталізації чи смерті внаслідок коронавірусу".

Раніше в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко також розповів, що головних лікарів установ також відсторонятимуть від роботи, якщо у їхньому закладі будуть зафіксовані махінації з документами.

По всіх лікарнях, де є кримінальні провадження (щодо підроблених сертифікатів – 24 канал), Міністерство охорони здоров'я робить подання на відсторонення на період розслідування як лікаря, так і головного лікаря", – повідомив Віктор Ляшко.

Для виявлення підробок залучено 5 структур

Віктор Ляшко зазначив, що з проблемою фальшивих COVID-сертифікатів вдається боротися спільними зусиллями:

Національної поліції;

Служби безпеки України;

кібербезпеки;

Міністерства охорони здоров'я;

Міністерства цифрової трансформації.

Інтерв'ю Віктора Ляшка програмі "Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео