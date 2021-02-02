МОЗ може змінити план вакцинації, аби президент і прем'єр зробили щеплення першими

Міністерство охорони здоров'я пропонує внести зміни до плану вакцинації, щоб представники органів влади зробили щеплення від коронавірусу першими й тим самим стали прикладом для українців.

Джерело: 24 канал

Політики можуть переконати людей вакцинуватись

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі Сніданку з 1+1 розповів, що планує вакцинуватись проти коронавірусу. За його словами, також хоче зробити щеплення президент Володимир Зеленський.

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Степанов зауважив, що Володимир Зеленський може власним прикладом показати, що щеплення важливо і його робити необхідно. Це допоможе збільшити відсоток людей, які готові вакцинуватися.

Можливі зміни в плані вакцинації

Максим Степанов – очільник МОЗ “Треба внести зміни до плану вакцинації для того, щоб і президент, і прем'єр-міністр могли вакцинуватися. Тому що план не передбачає щеплення органів влади. Я думаю, що ми внесемо ці зміни, аби збільшити довіру до вакцинації”.

Коротко про майбутню вакцинацію проти COVID-19 в Україні

за даними МОЗ

Вже у лютому 2021 році Україна отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech. 2

Першими вакцину повинні отримати медичні працівники.

Відомо, що вакцинація буде добровільною.

Національний календарний план вакцинації населення проти коронавірусу вже затвердили. Загалом він передбачає 5 етапів.



Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу