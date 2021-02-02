МОЗ може змінити план вакцинації, аби президент і прем'єр зробили щеплення першими

Міністерство охорони здоров'я пропонує внести зміни до плану вакцинації, щоб представники органів влади зробили щеплення від коронавірусу першими й тим самим стали прикладом для українців.
Джерело: 24 канал
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі Сніданку з 1+1 розповів, що планує вакцинуватись проти коронавірусу. За його словами, також хоче зробити щеплення президент Володимир Зеленський.
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Степанов зауважив, що Володимир Зеленський може власним прикладом показати, що щеплення важливо і його робити необхідно. Це допоможе збільшити відсоток людей, які готові вакцинуватися.
за даними МОЗ
Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу