У МОЗ назвали 2 області, у яких досі критична ситуація із COVID-госпіталізаціями

Наразі всі регіони України перебувають у зеленій зоні карантину. Втім, у двох областях вже тривалий час один з епідеміологічних показників не у межах норми.

Мовиться про Івано-Франківську та Тернопільську області. Там перевищені показники COVID-госпіталізацій.

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Динаміки госпіталізації критичні

Так, у Івано-Франківській області показник динаміки госпіталізацій хворих з коронавірусом становить 80%. Напередодні він був у межах 27,9 – 31,8%.

При цьому у Тернопільській області вже тривалий час даний показник перевищує допустиму норму. Він зараз становить 55,6%. Разом з тим, напередодні у цьому регіоні показник динаміки COVID-госпіталізацій долав позначку у 115,4%.

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Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.