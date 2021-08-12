У МОЗ назвали 2 області, у яких досі критична ситуація із COVID-госпіталізаціями
12 серпня 2021 , 15:09Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Наразі всі регіони України перебувають у зеленій зоні карантину. Втім, у двох областях вже тривалий час один з епідеміологічних показників не у межах норми.
Мовиться про Івано-Франківську та Тернопільську області. Там перевищені показники COVID-госпіталізацій.
Увага В Україні продовжує зростати захворюваність на COVID-19
Динаміки госпіталізації критичні
Так, у Івано-Франківській області показник динаміки госпіталізацій хворих з коронавірусом становить 80%. Напередодні він був у межах 27,9 – 31,8%.
При цьому у Тернопільській області вже тривалий час даний показник перевищує допустиму норму. Він зараз становить 55,6%. Разом з тим, напередодні у цьому регіоні показник динаміки COVID-госпіталізацій долав позначку у 115,4%.Довідка. Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.
Захворюваність в Україні зростає: останні дані про COVID-19
- В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 1 247 людей. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 24 пацієнти. Водночас 1 039 людей повідомили про одужання.
- За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.
- Разом з тим, за весь час пандемії в Україні інфікувались коронавірусом 2 262 601 людина. Станом на 12 серпня видужали 2 194 791 особа. Втім, від ускладнень хвороби померли 53 173 мешканці країни.