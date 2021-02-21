У МОЗ назвали дати отримання вакцини AstraZeneca
Міністерство охорони здоров'я очікує постачання вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca впродовж 20-22 лютого.
Джерело:Громадське
Україна поки не оплатила замовлення вакцини AstraZeneca
Керівник експертної групи з питань імунопрофілактики МОЗ Сергій Литовка запевняє, що міністерство ще не витратило кошти на вакцину, а перерахує їх тільки, коли препарат прибуде в Україну.
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У нас в бюджеті є програма, яка пов’язана з вакцинацією, на неї закладено 2,6 млрд гривень. Це означає, що кошти надійдуть постачальнику і виробнику у разі доставки якісного продукту на територію України,
– зазначив Сергій Литовка.
Що відомо про затримання вакцинації в Україні
- Раніше в МОЗ заявляли, що 15 лютого стане днем початку вакцинації в Україні.
- Ввечері напередодні цього дня в ефірі українського телеканалу міністр Максим Степанов повідомив, що постачання вакцин COVAX Pfizer "трішечки затримуються".
- Водночас Степанов зазначив, що можна розраховувати, що згідно з контрактом, укладеним з індійським інститутом Serum Institute, вакцина AstraZeneca приїде в Україну 16 або 17 лютого.
- 19 лютого очільник українського МОЗ Максим Степанов полетів до Індії. Він вирішив особисто привезти в Україну першу партію вакцини індійського виробництва.
Етапи вакцинації проти коронавірусу в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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