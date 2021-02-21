У МОЗ назвали дати отримання вакцини AstraZeneca

Джерело:Громадське
Міністерство охорони здоров'я очікує постачання вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca впродовж 20-22 лютого.
Керівник експертної групи з питань імунопрофілактики МОЗ Сергій Литовка запевняє, що міністерство ще не витратило кошти на вакцину, а перерахує їх тільки, коли препарат прибуде в Україну.
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У нас в бюджеті є програма, яка пов’язана з вакцинацією, на неї закладено 2,6 млрд гривень. Це означає, що кошти надійдуть постачальнику і виробнику у разі доставки якісного продукту на територію України,
– зазначив Сергій Литовка.
Етапи вакцинації проти коронавірусу в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу