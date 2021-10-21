У МОЗ назвали кількість людей, у яких перед посадкою на потяг виявили коронавірус

На залізничних вокзалах 10 міст України відкрили пункти швидкого тестування на коронавірус для пасажирів без щеплення. Завдяки цьому вдалося виявити коронавірус у низки людей, які планували скористатися потягом.

18 інфікованих могли інфікувати десятки інших пасажирів

Головний державний санлікар Ігор Кузін розповів, що всього за першу половину доби на вокзалах вдалося виявити 18 хворих на COVID-19 – ці люди могли б надалі інфікувати інших пасажирів.

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Після їх поїздки інфікованих могло стати в десятки разів більше, залежно від того, в якому саме потязі мали прямувати пасажири та як довго тривала б їх подорож.

Дельта має більшу патогенність

Ігор Кузін також наголосив, що наразі в Україні активно циркулює штам Дельта, швидкість поширення якого у кілька разів вища, ніж у базового штаму.

Ігор Кузін – головний санлікар країни “Виявити 18 позитивних результатів вдалося з 500 проведених експрес-тестів”.

Крім того, 18 пасажирів не допустили до поїздок, позаяк "у них не було ні документу про щеплення, ні негативного результату тестування".

Вакцинуватись можна відразу на вокзалі

Кузін додав, що зробити щеплення проти COVID-19 можна на вокзалах у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Коростені та Ніжині.

Одразу після вакцинації вам видадуть документ про одну дозу вакцини, який можна пред'явити для поїздки.

Також у пасажирів є можливість пройти експрес-тестування на залізничних вокзалах. Такі пункти уже працюють у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Мукачеві, Кривому Розі, Вінниці та Полтаві.

Коротко про перевірку Укрзалізниці

В Україні з 21 жовтня почали діяти нові суворі правила міжрегіональних перевезень. Тепер усі пасажири повинні мати негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу. Якщо у пасажирів немає необхідних документів, їх не пускають на рейси.

Тепер усі пасажири повинні мати негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу. Якщо у пасажирів немає необхідних документів, їх не пускають на рейси. Так, на вокзалах у Києві був ажіотаж з охочих зробити експрес-тест на наявність COVID-19. У Львові ж значних черг на перонах й у приміщенні вокзалу не було.

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