Дослідження ефективності вакцини CoronaVac

У дослідженні брали участь 128 тисяч медичних працівників в Індонезії. Їм зробили щеплення проти коронавірусу вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech із січня по березень 2021 року.

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Результати дослідження показали, що ця вакцина має ефективність 98% у запобіганні смерті. Та 96% у запобіганні госпіталізації та 94% у запобіганні симптоматичній хворобі.

Вакцинація препаратом CoronaVac в Україні

Джерело: МОЗ

  • CoronaVac – це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, "знешкоджений" вірус, організм реагує на нього та виробляє імунітет.
  • 1 червня 2021 року ВООЗ схвалила її для екстреного застосування.
  • За останніми даними, Україна отримала 5 677 756 доз вакцини CoronaVac/Sinovac Biotech.
  • Майже 1,18 мільйона українців вже щепилися цією вакциною.
  • Розробники вакцини заявили, що для літніх людей потрібна третя бустерна доза препарату.