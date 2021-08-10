Дослідження ефективності вакцини CoronaVac

У дослідженні брали участь 128 тисяч медичних працівників в Індонезії. Їм зробили щеплення проти коронавірусу вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech із січня по березень 2021 року.

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Результати дослідження показали, що ця вакцина має ефективність 98% у запобіганні смерті. Та 96% у запобіганні госпіталізації та 94% у запобіганні симптоматичній хворобі.

Вакцинація препаратом CoronaVac в Україні

Джерело: МОЗ