Дослідження ефективності вакцини CoronaVac
У дослідженні брали участь 128 тисяч медичних працівників в Індонезії. Їм зробили щеплення проти коронавірусу вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech із січня по березень 2021 року.
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Результати дослідження показали, що ця вакцина має ефективність 98% у запобіганні смерті. Та 96% у запобіганні госпіталізації та 94% у запобіганні симптоматичній хворобі.
Вакцинація препаратом CoronaVac в Україні
Джерело: МОЗ
- CoronaVac – це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, "знешкоджений" вірус, організм реагує на нього та виробляє імунітет.
- 1 червня 2021 року ВООЗ схвалила її для екстреного застосування.
- За останніми даними, Україна отримала 5 677 756 доз вакцини CoronaVac/Sinovac Biotech.
- Майже 1,18 мільйона українців вже щепилися цією вакциною.
- Розробники вакцини заявили, що для літніх людей потрібна третя бустерна доза препарату.