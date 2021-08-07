Які області не відповідають нормам

Загалом таких регіонів в Україні – 5. У кожному з них щонайменше один з епідеміологічних показників поза межами норми.

Важливо На Запоріжжі виявили 27 ймовірних випадків найбільш заразного Дельта-штаму, – МОЗ

Так, показник динаміки госпіталізацій при нормі до 50% перевищений у таких областях:

Донецькій – 53,5%;

Івано-Франківській – 52,8%;

Рівненській – 106,3%;

Черкаській – 70,0%;

у Тернопільській найбільше – 160,0%.



Рівень епідеміологічної небезпеки / Інфографіка МОЗ

Разом з тим, у Івано-Франківській області занижений показник охоплення тестування. Він становить 285 при нормі не менше 300 на 100 тисяч населення.

Правила зеленої зони / Інфографіка 24 каналу

Ситуація з коронавірусом в Україні загалом