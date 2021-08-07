Які області не відповідають нормам
Загалом таких регіонів в Україні – 5. У кожному з них щонайменше один з епідеміологічних показників поза межами норми.
Важливо На Запоріжжі виявили 27 ймовірних випадків найбільш заразного Дельта-штаму, – МОЗ
Так, показник динаміки госпіталізацій при нормі до 50% перевищений у таких областях:
- Донецькій – 53,5%;
- Івано-Франківській – 52,8%;
- Рівненській – 106,3%;
- Черкаській – 70,0%;
- у Тернопільській найбільше – 160,0%.
Рівень епідеміологічної небезпеки / Інфографіка МОЗ
Разом з тим, у Івано-Франківській області занижений показник охоплення тестування. Він становить 285 при нормі не менше 300 на 100 тисяч населення.
Правила зеленої зони / Інфографіка 24 каналу
Ситуація з коронавірусом в Україні загалом
- За 6 серпня в Україні захворіла на коронавірус 1 054 людей, зокрема 72 дитини та 13 медпрацівників. Найбільше хворих знову фіксують у столиці. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 20 пацієнтів.
- За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 258 532 людей. Станом на ранок 7 серпня загалом одужало – 2 190 686 осіб. Померли – 53 085 українців.