У МОЗ назвали області, які не відповідають нормам зеленої зони карантину

7 серпня 2021 , 11:59
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Джерело:

МОЗ

Станом на 7 серпня всі регіони України перебувають у зеленій зоні карантину. Разом з тим, у Міністерстві охорони здоров'я з'ясували, що деякі з них не відповідають показникам.

Які області не відповідають нормам

Загалом таких регіонів в Україні – 5. У кожному з них щонайменше один з епідеміологічних показників поза межами норми.

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Так, показник динаміки госпіталізацій при нормі до 50% перевищений у таких областях:

  • Донецькій – 53,5%;
  • Івано-Франківській – 52,8%;
  • Рівненській – 106,3%;
  • Черкаській – 70,0%;
  • у Тернопільській найбільше – 160,0%.


Рівень епідеміологічної небезпеки / Інфографіка МОЗ

Разом з тим, у Івано-Франківській області занижений показник охоплення тестування. Він становить 285 при нормі не менше 300 на 100 тисяч населення.

 

Правила зеленої зони / Інфографіка 24 каналу

Ситуація з коронавірусом в Україні загалом

  • За 6 серпня в Україні захворіла на коронавірус 1 054 людей, зокрема 72 дитини та 13 медпрацівників. Найбільше хворих знову фіксують у столиці. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 20 пацієнтів.
  • За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 258 532 людей. Станом на ранок 7 серпня загалом одужало – 2 190 686 осіб. Померли – 53 085 українців.

 

Автор: Аліна Оліховська