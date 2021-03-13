У МОЗ назвали протипоказання до вакцинації та можливі реакції після щеплення
В Україні перед щепленням від коронавірусу повинні проводити медичний огляд. У Міністерстві охорони здоров'я роз'яснили, якими є протипоказання до вакцинації, а також розповіли про можливі реакції на вакцину.
Джерело:фейсбук МОЗ
У міністерстві наголосили, що вакцинація від COVID-19 допоможе виробити імунітет до вірусу. Після введення вакцини організм певним чином формує імунну відповідь, яка захистить від важкого перебігу та ускладнень від хвороби.
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Однак усі ліки, зокрема й вакцини, мають свої ризики. У МОЗ зазначили, що зазвичай, будь-які побічні ефекти незначні й можуть тривати лише декілька днів.
Люди, яким проведена вакцинація, протягом 30 хвилин після щеплення обов'язково повинні залишатись в медичному закладі на випадок виникнення алергічних реакцій,
– кажуть у відомстві.
Протипоказання до вакцинації
- важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини;
- гіперчутливість до одного з компонентів вакцини (дізнатися про склад вакцини можна у медичних працівників, які проводять вакцинацію);
- гостре захворювання (температура тіла вище 38,5 градусів).
У МОЗ просять українців повідомляти лікаря, який проводить огляд перед щепленням, про будь-які алергічні реакції, які були раніше.
"Незначні інфекції, наприклад, застуда або субфебрильна температура, не повинні затримувати вакцинацію", – йдеться в повідомленні.
Можливі реакції на вакцину
- почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;
- лихоманка чи озноб;
- головний біль, біль у м'язах чи суглобах.
- збільшені лімфатичні вузли;
- нудота;
- втомлюваність;
- безсоння.
"Ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, зверніться до свого сімейного лікаря чи терапевта за рекомендаціями", – підсумували у міністерстві.
Вакцинація в Україні: основне
- Процес вакцинації від COVID-19 в Україні стартував 24 лютого 2021 року.
- Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що процес імунізації в Україні йде не за планом.
- Водночас головний санлікар Віктор Ляшко запевнив, що усі охочі українці отримають щеплення від COVID-19 у 2021 році.
- Станом на 13 березня щеплення зробили 47 541 українцеві.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал
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