В Україні перед щепленням від коронавірусу повинні проводити медичний огляд. У Міністерстві охорони здоров'я роз'яснили, якими є протипоказання до вакцинації, а також розповіли про можливі реакції на вакцину.

У міністерстві наголосили, що вакцинація від COVID-19 допоможе виробити імунітет до вірусу. Після введення вакцини організм певним чином формує імунну відповідь, яка захистить від важкого перебігу та ускладнень від хвороби.

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Однак усі ліки, зокрема й вакцини, мають свої ризики. У МОЗ зазначили, що зазвичай, будь-які побічні ефекти незначні й можуть тривати лише декілька днів.

Люди, яким проведена вакцинація, протягом 30 хвилин після щеплення обов'язково повинні залишатись в медичному закладі на випадок виникнення алергічних реакцій,

– кажуть у відомстві.

Протипоказання до вакцинації

важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини;

гіперчутливість до одного з компонентів вакцини (дізнатися про склад вакцини можна у медичних працівників, які проводять вакцинацію);

гостре захворювання (температура тіла вище 38,5 градусів).

У МОЗ просять українців повідомляти лікаря, який проводить огляд перед щепленням, про будь-які алергічні реакції, які були раніше.

"Незначні інфекції, наприклад, застуда або субфебрильна температура, не повинні затримувати вакцинацію", – йдеться в повідомленні.

Можливі реакції на вакцину

почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;

лихоманка чи озноб;

головний біль, біль у м'язах чи суглобах.

збільшені лімфатичні вузли;

нудота;

втомлюваність;

безсоння.

"Ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, зверніться до свого сімейного лікаря чи терапевта за рекомендаціями", – підсумували у міністерстві.

Зверніть увагу! В агентстві У S&P Global Ratings спрогнозували, що в Україні вакцинація від коронавірусу йтиме повільно. До середини 2021 року щеплення можуть зробити менш ніж 3% населення.

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