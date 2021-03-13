У МОЗ назвали протипоказання до вакцинації та можливі реакції після щеплення

13 березня 2021 , 18:46

Джерело:

фейсбук МОЗ

В Україні перед щепленням від коронавірусу повинні проводити медичний огляд. У Міністерстві охорони здоров'я роз'яснили, якими є протипоказання до вакцинації, а також розповіли про можливі реакції на вакцину.

У міністерстві наголосили, що вакцинація від COVID-19 допоможе виробити імунітет до вірусу. Після введення вакцини організм певним чином формує імунну відповідь, яка захистить від важкого перебігу та ускладнень від хвороби.

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Однак усі ліки, зокрема й вакцини, мають свої ризики. У МОЗ зазначили, що зазвичай, будь-які побічні ефекти незначні й можуть тривати лише декілька днів.

Люди, яким проведена вакцинація, протягом 30 хвилин після щеплення обов'язково повинні залишатись в медичному закладі на випадок виникнення алергічних реакцій,
– кажуть у відомстві.

Протипоказання до вакцинації

  • важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини;
  • гіперчутливість до одного з компонентів вакцини (дізнатися про склад вакцини можна у медичних працівників, які проводять вакцинацію);
  • гостре захворювання (температура тіла вище 38,5 градусів).

У МОЗ просять українців повідомляти лікаря, який проводить огляд перед щепленням, про будь-які алергічні реакції, які були раніше.

"Незначні інфекції, наприклад, застуда або субфебрильна температура, не повинні затримувати вакцинацію", – йдеться в повідомленні.

Можливі реакції на вакцину

  • почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;
  • лихоманка чи озноб;
  • головний біль, біль у м'язах чи суглобах.
  • збільшені лімфатичні вузли;
  • нудота;
  • втомлюваність;
  • безсоння.

"Ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, зверніться до свого сімейного лікаря чи терапевта за рекомендаціями", – підсумували у міністерстві.

Зверніть увагу! В агентстві У S&P Global Ratings спрогнозували, що в Україні вакцинація від коронавірусу йтиме повільно. До середини 2021 року щеплення можуть зробити менш ніж 3% населення.

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