У МОЗ назвали протипоказання до вакцинації та можливі реакції після щеплення

Джерело:фейсбук МОЗ
В Україні перед щепленням від коронавірусу повинні проводити медичний огляд. У Міністерстві охорони здоров'я роз'яснили, якими є протипоказання до вакцинації, а також розповіли про можливі реакції на вакцину.
У міністерстві наголосили, що вакцинація від COVID-19 допоможе виробити імунітет до вірусу. Після введення вакцини організм певним чином формує імунну відповідь, яка захистить від важкого перебігу та ускладнень від хвороби.
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Однак усі ліки, зокрема й вакцини, мають свої ризики. У МОЗ зазначили, що зазвичай, будь-які побічні ефекти незначні й можуть тривати лише декілька днів.
Люди, яким проведена вакцинація, протягом 30 хвилин після щеплення обов'язково повинні залишатись в медичному закладі на випадок виникнення алергічних реакцій,
– кажуть у відомстві.
У МОЗ просять українців повідомляти лікаря, який проводить огляд перед щепленням, про будь-які алергічні реакції, які були раніше.
"Незначні інфекції, наприклад, застуда або субфебрильна температура, не повинні затримувати вакцинацію", – йдеться в повідомленні.
"Ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, зверніться до свого сімейного лікаря чи терапевта за рекомендаціями", – підсумували у міністерстві.Зверніть увагу! В агентстві У S&P Global Ratings спрогнозували, що в Україні вакцинація від коронавірусу йтиме повільно. До середини 2021 року щеплення можуть зробити менш ніж 3% населення.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал