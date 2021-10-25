У Донеччині заповнені понад 88% ковід відділень

Крім того, в Донецькій області 88,3% пацієнтів серед госпіталізованих із COVID-19 потребують кисневої підтримки.

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Також найбільше пацієнтів, які перебувають на кисневій підтримці, у Запорізькій – 83,3% та Сумській області – 80,1%.

Регіони, де найскладніша ситуація

Список областей зі складною ситуацією за заповненістю ковідних відділень виглядає так:

Донецька область – зайнято вже 88,9% ліжок (3357 людей госпіталізовано з COVID-19),

Запорізька область – 83,1% (2547 людей),

Харківська область – 76,1% (3731 людина).

Натомість у Кіровоградській області найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні – 35,3% (282 людини).

Актуальна статистика COVID-19

Джерело: МОЗ