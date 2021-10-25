У МОЗ назвали регіон, який лідирує за заповненістю COVID-відділень
25 жовтня 2021 , 16:33Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, яка область лідирує за заповненістю ковідних відділень. Так, у Донецькій області зайнято вже 88,9% ліжок з ковід пацієнтами.
У Донеччині заповнені понад 88% ковід відділень
Крім того, в Донецькій області 88,3% пацієнтів серед госпіталізованих із COVID-19 потребують кисневої підтримки.
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Також найбільше пацієнтів, які перебувають на кисневій підтримці, у Запорізькій – 83,3% та Сумській області – 80,1%.
Регіони, де найскладніша ситуація
Список областей зі складною ситуацією за заповненістю ковідних відділень виглядає так:
- Донецька область – зайнято вже 88,9% ліжок (3357 людей госпіталізовано з COVID-19),
- Запорізька область – 83,1% (2547 людей),
- Харківська область – 76,1% (3731 людина).
Натомість у Кіровоградській області найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні – 35,3% (282 людини).
Актуальна статистика COVID-19
Джерело: МОЗ
- В Україні за останню добу підтвердили 14 634 нових COVID-випадки. До лікарень госпіталізували 3 912 людей з симптомами коронавірусу. На жаль, від ускладнень померли ще 330 пацієнтів.
- Наразі у червону зону входять 6 регіонів: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська.
- Рівненська та Миколаївська області переходять до червоної зони карантину відзавтра, з 26 жовтня.
- Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували 2 784 039 випадків інфікування коронавірусною хворобою.