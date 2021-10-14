Кілька регіонів перебувають на межі між помаранчевою та червоною зоною, оскільки ситуація там напружена. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

До теми Більшість українських областей наближаються до помаранчевої зони

Які області назвав Кузін

Житомирська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Харківська

Однак чиновник додав, що поки ситуацію вдається стримати. Розгортають додаткові ліжка та збільшують кількість тестування. Кузін наголосив, що епідеміологічна ситуація в Україні прогнозовано погіршується.

Які обмеження діють у червоній зоні

У червоній зоні карантину діють найсуворіші обмеження. Там заборонена робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів, а також проведення масових заходів. Щоправда, обмеження не діють, якщо 100% відвідувачів і персоналу вакциновані від COVID-19.

Зауважимо, що наразі у червоній зоні перебуває лише одна область України – Херсонська. Посилений карантин у регіоні почне діяти з 15 жовтня.

Зверніть увагу! За добу, 13 жовтня, в Україні зафіксували 18 881 інфікованого коронавірусом SARS-CoV-2. Серед нових пацієнтів – 1 748 дітей та 368 медичних працівників.