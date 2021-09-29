У МОЗ назвали умову, яка дозволяє освітянам та чиновникам уникнути вакцинації

Міністерство охорони здоров'я України підготувало доопрацьований проєкт наказу про Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням.

Вакцинація від COVID-19 проводиться тільки в разі відсутності медичних протипоказань.

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Згідно з документом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 підлягають:

Працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів.

Працівники місцевих державних адміністрацій.

Закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальні, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

У порівнянні з першою редакцією документу останній пункт доповнений працівниками закладів вищої освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ.

Крім того, документ доповнений пунктом, згідно з яким, "в разі відсутності абсолютних медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень".

Обов'язкова вакцинація проти COVID-19 в Україні: коротко про головне

22 вересня під час засідання Кабінет міністрів України підтримав відповідне доручення МОЗ.

Досі вакцинація проти коронавірусу в Україні не була обов'язковою для жодної з груп населення, лише рекомендованою.

Ймовірно, таке рішення уряду пов'язано з тим, що в Україні запрацювали нові карантинні обмеження, які передбачають певні бонуси для вакцинованих. Зокрема, вакциновані українці зможуть відвідувати громадські заклади у жовтій та червоній зоні.

Крім того, освітні заклади можуть працювати очно лише за умови вакцинації 80% персоналу. Однак, на практиці темпи вакцинації серед працівників освіти повільні. Згодом уряд дозволив початковій школі та садочкам дозволили працювати в усіх зонах карантину.