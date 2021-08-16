Наразі недостатньо людей вакциновані
Тому найближчим часом в Україні не планують запроваджувати будь-які преференцій для вакцинованих проти COVID-19.
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Головний санлікар країни Ігор Кузін повідомив, що сучасний рівень вакцинації в Україні (10% – однієї дозою, 7 –8% – двома дозами) надто низький для того, щоб для такої кількості людей запроваджувати якісь преференції.
Ми повинні мати показники 50% вакцинованого населення і вже після того впроваджувати якісь мотиваційні стимули,
– наголосив Кузін.
Дії МОЗ, щоб досягти цього рівня
Щоб показники вакцинації становили 50%, МОЗ повинне зосередиться на вакцинації працівників критичної інфраструктури – транспорту і медиків.
Окрім того, в зоні особливої уваги вакцинація вчителів та викладачів.
Санлікар підкреслив, що встановлена норма 80% вакцинованих педпрацівників освіти повинна зробити навчальні заклади безпечним середовищем.
Наразі уряд обговорює можливість закриття гуртожитків, якщо там не буде достатньої кількості вакцинованих людей.
Вакцинація в Україні: коротко про головне
за даними МОЗ
- Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу отримали 4 722 695 людей: одну дозу – 4 722 693 людини, повністю імунізовані, тобто отримали дві дози вакцини – 2 738 073 людини.
- Загалом проведено 7 460 766 щеплень. За минулу добу, 15 серпня, проти COVID-19 вакцинували 51 068 людей.
- Зауважимо, що ризик серйозних побічних ефектів при вакцинації в Україні від коронавірусу залишається нижчим 1%.
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