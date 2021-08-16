У МОЗ назвали умову, за якої вакциновані в Україні матимуть преференції

Наразі у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що відсоток вакцинованих українців ще недостатній для запровадження мотиваційних стимулів.

Наразі недостатньо людей вакциновані

Тому найближчим часом в Україні не планують запроваджувати будь-які преференцій для вакцинованих проти COVID-19.

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Станом на 16 серпня, за даними МОЗ, в Україні лише 10% населення отримали першу дозу вакцини.

Головний санлікар країни Ігор Кузін повідомив, що сучасний рівень вакцинації в Україні (10% – однієї дозою, 7 –8% – двома дозами) надто низький для того, щоб для такої кількості людей запроваджувати якісь преференції.

Ми повинні мати показники 50% вакцинованого населення і вже після того впроваджувати якісь мотиваційні стимули,

– наголосив Кузін.

Дії МОЗ, щоб досягти цього рівня

Щоб показники вакцинації становили 50%, МОЗ повинне зосередиться на вакцинації працівників критичної інфраструктури – транспорту і медиків.

Окрім того, в зоні особливої уваги вакцинація вчителів та викладачів.

Санлікар підкреслив, що встановлена норма 80% вакцинованих педпрацівників освіти повинна зробити навчальні заклади безпечним середовищем.

Наразі уряд обговорює можливість закриття гуртожитків, якщо там не буде достатньої кількості вакцинованих людей.

Важливо! Міністерство охорони здоров'я хоче запровадити повторну вакцинацію населення від коронавірусу. Втім, поки очікують на офіційну позицію про ефективність бустерної дози від регуляторів.

Однак, наразі у МОЗ наголосили, що дотримуватимуться базової стратегії – ревакцинацію проводитимуть через рік після завершення базового курсу щеплення.

Вакцинація в Україні: коротко про головне

за даними МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу отримали 4 722 695 людей: одну дозу – 4 722 693 людини, повністю імунізовані, тобто отримали дві дози вакцини – 2 738 073 людини.

Загалом проведено 7 460 766 щеплень. За минулу добу, 15 серпня, проти COVID-19 вакцинували 51 068 людей.

Зауважимо, що ризик серйозних побічних ефектів при вакцинації в Україні від коронавірусу залишається нижчим 1%.

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