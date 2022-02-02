Ефективність Moderna проти Омікрону
За даними американського дослідження, ефективність мРНК-вакцин проти госпіталізації внаслідок інфікування варіантом Омікрон становить 81% протягом 6 місяців після введення двох доз, втім після 6 місяців дія знижується до 57% та поновлюється до 90% після бустерної дози.
Детально Наскільки ефективна вакцина від Moderna проти штаму Омікрон
За даними МОЗ, Україна зараз має понад 2 мільйони доз вакцини Moderna, вона доступна в усіх куточках країни.
У відомстві нагадали, що зробити бустерне щеплення проти COVID-19 можна якщо з часу отримання другої дози минуло 6 місяців.
Скільки вакцинованих людей в УкраїніВід початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу імунізували понад 15 мільйонів мешканців України. Зокрема, понад 377 тисяч українців отримали бустерну дозу.
Наскільки інші вакцини ефективні проти Омікрону
- Вакцина Pfizer лише на 20 – 25% ефективна у запобіганні симптоматичному захворюванні проти інфікування штамом Омікрон. Та вона все ще забезпечує хороший захист від тяжкого перебігу хвороби. Водночас бустерна доза Pfizer ефективна до 75% від симптоматичної інфекції.
- Однак у жодного із 25 людей, які були щепленні CoronaVac, не виробилось достатньо антитіл, щоб нейтралізувати Омікрон.
- AstraZeneca також провела клінічні випробування бустерної дози вакцини Vaxzevria проти 5 штамів коронавірусу. Вони визначили, що бустер ефективний проти штаму Омікрон.
Хто частіше заражається штамом Омікрон – відео