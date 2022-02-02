У МОЗ назвали вакцину, яка забезпечує один із найкращих захистів проти Омікрону

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що щеплення мРНК-вакциною від Moderna добре захищає від важкого перебігу хвороби, який викликає штам Омікрон.

Ефективність Moderna проти Омікрону

За даними американського дослідження, ефективність мРНК-вакцин проти госпіталізації внаслідок інфікування варіантом Омікрон становить 81% протягом 6 місяців після введення двох доз, втім після 6 місяців дія знижується до 57% та поновлюється до 90% після бустерної дози.

Детально Наскільки ефективна вакцина від Moderna проти штаму Омікрон

За даними МОЗ, Україна зараз має понад 2 мільйони доз вакцини Moderna, вона доступна в усіх куточках країни.

У відомстві нагадали, що зробити бустерне щеплення проти COVID-19 можна якщо з часу отримання другої дози минуло 6 місяців.

Скільки вакцинованих людей в Україні Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу імунізували понад 15 мільйонів мешканців України. Зокрема, понад 377 тисяч українців отримали бустерну дозу.

Наскільки інші вакцини ефективні проти Омікрону

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