Ефективність вакцин для вагітних перевіряти неетично

Попри те, що вагітні не брали участь у клінічних дослідженнях вакцин проти коронавірусу, нинішні препарати не мають живого мікроорганізму та не показали негативного впливу на перебіг вагітності тварин під час дослідів над ними.

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За даними відомства, вивчення безпечності вакцин проти COVID-19 для плоду і надалі триває. Національна експертна група з питань імунопрофілактики рекомендувала вагітним жінкам, які мають можливі супутні захворювання, або ж високий ризик захворіти на коронавірус проконсультуватись з сімейним лікарем.

Якщо, на думку лікаря, користь від вакцинації перевищує потенційні ризики від неї, то жінку рекомендовано щепити мРНК-вакциною,

– додали у МОЗ.

Увага! Наразі в Україні наявний лише один такий препарат – Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Comirnaty – що відомо про препарат Comirnaty (BNT162b2) – саме така повна назва препарату від Pfizer/BioNTech. Це РНК-вакцина. Головний компонент препарату – молекула матричної РНК, у якій закодована інформація про антиген – білок вірусу SARS-CoV-2, який є збудником коронавірусної хвороби. Коли молекула потрапляє в клітини людини, синтезується білок, і як наслідок формується імунна відповідь до коронавірусної інфекції.

Чи можна міксувати різні вакцини

Однак, якщо жінка вже має перше щеплення іншою вакциною, лікар зобов'язаний попередити про співвідношення ризиків та користі від другого вакцинування.

Тож жінка сама повинна вирішити, чи отримувати другу дозу цією ж вакцини під час вагітності чи вже після пологів,

– наголосили у міністерстві.

Водночас під час грудного вигодовування жінки можуть щепитися без жодних застережень майже будь-якою вакциною, яка є в наявності в пунктах щеплення.

Важливо! Відповідно до інструкції препарату CoronaVac від Sinovac Biotech – щеплення вагітних та під час періоду вигодовування цими препаратами заборонені.