Ефективність вакцин для вагітних перевіряти неетично
Попри те, що вагітні не брали участь у клінічних дослідженнях вакцин проти коронавірусу, нинішні препарати не мають живого мікроорганізму та не показали негативного впливу на перебіг вагітності тварин під час дослідів над ними.
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За даними відомства, вивчення безпечності вакцин проти COVID-19 для плоду і надалі триває. Національна експертна група з питань імунопрофілактики рекомендувала вагітним жінкам, які мають можливі супутні захворювання, або ж високий ризик захворіти на коронавірус проконсультуватись з сімейним лікарем.
Якщо, на думку лікаря, користь від вакцинації перевищує потенційні ризики від неї, то жінку рекомендовано щепити мРНК-вакциною,
– додали у МОЗ.
Чи можна міксувати різні вакцини
Однак, якщо жінка вже має перше щеплення іншою вакциною, лікар зобов'язаний попередити про співвідношення ризиків та користі від другого вакцинування.
Тож жінка сама повинна вирішити, чи отримувати другу дозу цією ж вакцини під час вагітності чи вже після пологів,
– наголосили у міністерстві.
Водночас під час грудного вигодовування жінки можуть щепитися без жодних застережень майже будь-якою вакциною, яка є в наявності в пунктах щеплення.